MEHREN – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Mehren
MEHREN – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Mehren
Am Donnerstag, 02. April 2026, 19:00 Uhr, findet im Feuerwehrhaus Mehren eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.
Tagesordnung
Öffentliche Sitzung
- Widmung einer Gemeindestraße – „Zum Lichtenberg“ (Fahrweg)
- Widmung einer Gemeindestraße – „Zum Seifen“ (Fahrweg)
- Widmung einer Gemeindestraße – „Auf dem Brouch“ (Fahrweg)
- Widmung einer Gemeindestraße – „Waldstraße“ (Fahrweg)
- Informationen des Ortsbürgermeisters
- Verschiedenes
- Einwohnerfragestunde
Thomas Schnabel, Ortsbürgermeister