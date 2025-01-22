MEHREN – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Mehren

Am Donnerstag, 02. April 2026, 19:00 Uhr, findet im Feuerwehrhaus Mehren eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.

Tagesordnung

Öffentliche Sitzung

Widmung einer Gemeindestraße – „Zum Lichtenberg“ (Fahrweg) Widmung einer Gemeindestraße – „Zum Seifen“ (Fahrweg) Widmung einer Gemeindestraße – „Auf dem Brouch“ (Fahrweg) Widmung einer Gemeindestraße – „Waldstraße“ (Fahrweg) Informationen des Ortsbürgermeisters Verschiedenes Einwohnerfragestunde

Thomas Schnabel, Ortsbürgermeister