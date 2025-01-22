Bürgerkurier

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MEHREN – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Mehren

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MEHREN – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Mehren

Am Donnerstag, 02. April 2026, 19:00 Uhr, findet im Feuerwehrhaus Mehren eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.

Tagesordnung

Öffentliche Sitzung

  1. Widmung einer Gemeindestraße – „Zum Lichtenberg“ (Fahrweg)
  2. Widmung einer Gemeindestraße – „Zum Seifen“ (Fahrweg)
  3. Widmung einer Gemeindestraße – „Auf dem Brouch“ (Fahrweg)
  4. Widmung einer Gemeindestraße – „Waldstraße“ (Fahrweg)
  5. Informationen des Ortsbürgermeisters
  6. Verschiedenes
  7. Einwohnerfragestunde

Thomas Schnabel, Ortsbürgermeister

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