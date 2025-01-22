KIRCHEN – Schulwegkontrolle mit zahlreichen Beanstandungen in Kirchen (Sieg)

Am Montagmorgen, 23.03.2026, überwachten Beamte der Polizei Betzdorf im Bereich der Berufsbildenden Schule auf dem Molzberg den Schulanreiseverkehr. Hierbei wurden innerhalb etwa einer Stunde insgesamt elf Verkehrsverstöße festgestellt. Während neun Verkehrsteilnehmende gegen die Gurtpflicht verstießen, waren zwei Kinder während der Fahrt nicht vorschriftsmäßig gesichert. Die Polizei führte in allen Fällen entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren durch. Quelle: Polizei