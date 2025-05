MEUDT – Sachbeschädigung an einer Baumaschine in Meudt

Zwischen dem 27. April und 07. Mai 2025 wurden bei einem in der Bahnhofstraße in 56414 Meudt abgestellten Radbagger die Scheiben des Führerhauses mit Steinen eingeworfen. Der Bagger war in der Nähe der Gleisanlage abgestellt. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich unter der 02663/98050 zu melden. Quelle: Polizei