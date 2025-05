ALTENKIRCHEN – Trio Macchiato & Eva Spagna mit Walter Sittler – „Italia – Cara Mia“

Am Sonntag 18. Mai entführt sie Walter Sittler mit dem Trio Macchiato und der florentinischen Sängerin Eva Spagna nach Italien, ein Sehnsuchtsort der Deutschen. Die musikalische Lesung beginnt um 20 Uhr in der Tanzschule Let´s Dance in Altenkirchen.

Italien – ein Sehnsuchtsort der Deutschen: Das Meer, die Sonne, der Wein und „dolce far niente“, die viel gepriesene Leichtigkeit des italienischen Lebens, locken seit Jahrhunderten Reisende in “das Land, wo die Zitronen blühn“. Unter ihnen Künstler aller Couleur: Dichter, Maler und Komponisten.

Mit dem Trio Macchiato, der florentinischen Sängerin Eva Spagna und dem Schauspieler Walter Sittler tauchen wir ein in dieses Süditalien mit seinen Widersprüchen und Gegensätzen, seiner Schönheit, Magie und seiner Atmosphäre der allgegenwärtigen Bedrohung durch den Vesuv. Die Reise wird mit Liedern, Geschichten, Erzählungen und Beschreibungen aus den Federn von sowohl einheimischen Autoren als auch faszinierten Besuchern gestaltet.

Walter Sittler wurde bekannt durch die Serien „Girl Friends“, „Nikola“. Die Reihen „Ein Fall für den Fuchs“ und „Der Kommissar und das Meer“ sowie seine Rollen in verschiedenen Filmen. Daneben hat Walter Sittler nie die Bühne aufgegeben und gastiert seit Jahren mit diversen Theaterproduktionen und Lesungen in vielen Städten Deutschlands. Tickets unter www.kultur-felsenkeller.de , im Kulturbüro in der Marktstraße in Altenkirchen, telefonisch unter 02681 7118 und bei allen Ticket-Regional .Vorverkaufsstellen. Foto: M Krickriem