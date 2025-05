GEBHARDSHAIN – Wettkampfwochenende in Hessen – Härtetest für die Kids bei C-Ranglisten in Dillenburg und Frankfurt

Die Turniersaison hat so langsam an Fahrt aufgenommen. Normalerweise stand am kommenden Wochenende mit Remagen eine rheinländische C-RL an, die wir gerne besucht hätten. Da die Austragung kurzfristig abgesagt wurde, musste man sich Richtung Hessen umorientieren. Hier gingen dann Theo Diedershagen, Mara Otto (U11), Ben Lindner, Josephine Fehling, Jamie und Lenny Maus, Ben und Leonie Euteneuer (alle U15) in Dillenburg sowie Til Euteneuer und Nele Corten (U13) in Frankfurt an den Start.

Klare Pluspunkte in Hessen sind die großen Teilnehmerfelder und die hohe Leistungsdichte der Spieler – d.h. anspruchsvolle und enge Begegnungen sind quasi garantiert, zumal die U15er alle eine Altersklasse höher gemeldet hatten. Matchpraxis auf hohem Niveau gab es also durch die Bank und so wundert es auch nicht, dass man oft gut mitspielen konnte, einige Spiele für sich entschied, die Luft ganz oben aber doch dünn wurde. Allein Leonie gelang im Doppel an der Seit von Romy Oliva mit Rang 2 sowie im Einzel als Dritte der Sprung aufs Treppchen. Trotzdem eine starke Teamleistung, wenn man berücksichtigt wie viele sehr knappe Matches dabei waren – wir sind dran! Und auch das „Drumherum“ mit gegenseitigem Coachen, bedienen der Zähltafeln und der Unterstützung vom Spielfeldrand war wieder super.

Besonders cool war der Auftritt der beiden U11er Mara und Theo, die auf ihrer ersten großen C-Rangliste die Nerven behielten, schöne Spiele ablieferten und sogar jeweils eine Partie für sich entscheiden konnten. Trainer und Fanbase bestehend aus zahlreichen Eltern, Großeltern und Geschwistern konnten also zufrieden die Rückreise antreten und dem nächsten „Familienwochenende“ in einer der zahlreichen Hallen der weiteren Umgebung entgegenfiebern.