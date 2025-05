GEBHARDSHAIN – Auch im Mai geht’s munter weiter – Badmintonkids sind in Eggenstein und Bad Camberg am Start

So eine größere Wettkampfpause ist zur Zeit nicht wirklich in Sicht. Dabei ist es nicht so, dass man den Nachwuchs drängen müsste – die sind momentan so richtig on fire. Und was dem Rechner bisweilen die Tränen in die Augen treibt – viele Turniere bedeuten für den Verein auch viele Meldegebühren und Ballkosten (potentielle Sponsoren, die ein Herz für die Nachwuchsförderung haben – bitte meldet euch!) – macht den Kids gerade überwiegend sehr viel Spaß.

Diese Woche glänzten vor allem die „Kleinen“. Leo Lindner machte sich alleine nach Baden-Württemberg auf den Weg (Doppelpartner Til hatte vom Pastor zu seiner Erstkommunion Anwesenheitspflicht verordnet bekommen), um dort in Eggenstein eine U11 A-Rangliste zu spielen. Obwohl kein Coach mitgereist war, gelang es Leo erstmalig alle drei Gruppenspiele zu gewinnen. Im Viertelfinale scheiterte er dann äußerst knapp am späteren Sieger. Starke Leistung – Leo du bist ganz nah dran! Vielen Dank auch an Emils Vater aus Trier, der Leo im Viertelfinale super gecoacht hat.

In Bad Camberg traten bei einer D-RL Theo Diedershagen, Mara Otto (U11), Lukas und Nico Rehorst (U15) sowie Ben Euteneuer und Josephine Fehling (U17) an. Die beiden Jüngsten machten dabei im Vergleich zur Vorwoche einen Riesensprung. Sowohl Theo, als auch Mara gelangen mehrere Siege, so dass Theo am Ende fünfter wurde und Mara erstmalig als Drittplatzierte aufs Treppchen durfte – die beiden dürfen echt stolz auf sich sein. Auch in Medaillenränge kämpften sich die etatmäßigen U15er Josephine im Doppel an der Seite von Imani – sie belegten Rang drei, sowie Ben, der im Einzel Zweiter wurde. Vielen Dank auch mal wieder an die Nachwuchscoaches Ben Wenzelmann und Silvan Richter, die die Lücken im Betreuungsteam souverän stopften.