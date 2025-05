A K T U E L L – BAHNHOF INGELBACH – Schwerer Verkehrsunfall auf der B 414 Bahnhof Ingelbach – eine Person eingeklemmt und schwer verletzt

Bei einem schweren Verkehrsunfall wurde in der Ortslage Bahnhof Ingelbach eine Person in einem Personenkraftwagen eingeklemmt und schwer verletzt. Die B 414 ist derzeit bis auf weiteres zwischen Hachenburg und Altenkirchen gesperrt, um unter anderen den Rettungseinsatz per Hubschrauber und die Unfallaufnahme zu gewährleisten. Es erfolgt eine örtliche Umleitung. Ortskundige Verkehrsteilnehmer werden dringend gebeten, die Örtlichkeit großräumig zu umfahren. Quelle: Polizei