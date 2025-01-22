MENDIG – Rettung von drei Heranwachsenden aus Tunnelstollen in Mendig, in der Brauerstraße

Am 08.07.2026, gegen 16:25 Uhr kam es in Mendig, in der Brauerstraße zu einem größeren Einsatz der Feuerwehren Mendig und Bell, der Polizei Mayen und des Rettungsdienstes. Drei heranwachsende Männer aus dem Raum Nordrhein-Westfalen sind unberechtigt in das unterirdische Tunnelsystem in Mendig eingedrungen und fanden selbstständig nicht mehr heraus. Die Heranwachsenden konnten durch die Feuerwehr, mit Hilfe eines Experten des Ministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität aus den Stollen wohlbehalten hinausbegleitet werden. Die drei Männer waren leicht unterkühlt, mussten aber nicht rettungsdienstlich behandelt werden. Gegen die Heranwachsenden wurde eine Strafanzeige gefertigt und sie müssen mit der Auferlegung der Kosten des Einsatzes rechnen. Die Polizei warnt eindringlich davor unberechtigt die unterirdischen Tunnelsysteme zu betreten und damit sein Leben und das Leben der Einsatzkräfte zu gefährden. Quelle: Polizei