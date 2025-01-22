WISSEN – Freie Bahn dem Wissener Schützenfest.

Seit Sonntagabend steht fest: Danny Balogh ist neuer Schützenkönig in der Siegstadt. Mit dem 624. Schuss hatte er die Reste des hölzernen Vogel von der Stange geholt. Direkt nach dem Treffer feierten ihn die Gäste des Vogelschießens auf dem Schützenplatz. Zu den ersten Gratulanten zählten ihre Kinder Dominik und Vicky sowie Schützenoberst Karl-Heinz Henn und weitere Vorstandsmitglieder des gastgebenden Schützenvereins. Die besten Wünsche galten natürlich auch Ehefrau Nicole „Nikky“ Balogh. Die beiden bilden sicherlich ein perfektes Königspaar. Viel Lob gab es auch für den neuen Jungschützenkönig Maximilian Buchen und Antons Klas, der sich ab sofort Schüler. Nach der Krönung begab man sich mit Vorantritt der Stadt- und Feuerwehrkapelle Wissen zur königlichen Residenz „Zur Alten Post“ im Unterdorf. Das Schützenfest beginnt am Freitag, 10. Juli, mit der Festplatzeröffnung um 19 Uhr. Der Samstag steht im Zeichen von Böllerschüssen und dem traditionellen Standkonzert am Krankenhaus. Um 21 Uhr treten die Schützen am ehemaligen Postamt an, begrüßen die Majestäten und brechen zum Festzug auf. Der Tag endet mit einem Höhenfeuerwerk. Am Sonntag um 11:15 Uhr gibt es zunächst ein Standkonzert auf dem Kirchplatz. Es agieren neben den Wissener Musikanten auch die Bergkapelle Birken-Honigsessen und der Musikverein Brunken. Den Höhepunkt der Festlichkeiten bildet dann wie gewohnt der große Festumzug ab 15 Uhr. Nach der Parade auf dem Marktplatz geht es auf dem kürzesten Weg zum Festzelt in der Köttingsbach. (bt) Fotos: Bernhard Theis