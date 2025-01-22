FELDKIRCHEN – Wasserpark-Areal soll wieder aufleben – Weitere Nutzung für Kinder und Jugendliche ermöglichen

Vor Ort informierten sich die Sozialdemokraten bei den Vertretern der örtlichen Pfadfinder über deren Ideen zur Nutzung des Wasserparkgeländes im Neuwieder Stadtteil Feldkirchen.

Jahrzehntelang war das Gelände als Waldschwimmbad besonders für Familien und Kinder eine wichtige Freizeiteinrichtung. Nach dessen Schließung wurde das Gelände zum Wasserpark umgebaut und ein El Dorado für Kinder weit über die Grenzen Neuwieds hinaus. Vor über einem Jahr wurde auch der Wasserpark geschlossen und das Gelände liegt seit dieser Zeit ohne Nutzung brach.

Die Pfadfinder erläuterten ihre Ideen zur Nutzung des brachliegenden Geländes. Wie diese umgesetzt werden können, ist mit den Verantwortlichen zu klären. „Hauptsache, das Gelände wird wieder für Kinder und Jugendliche zugänglich“, so der SPD-Fraktionsvorsitzende Sven Lefkowitz. Dabei sollten schon bestehende Gruppen wie die Feldkirchener Pfadfinder mit vielen aktiven Kindern auf jeden Fall unterstützt werden.

Die Unterstützung von Kindern wurde auch in der Stadtteilkonferenz „Check dein Viertel –Feldkirchen“ deutlich. Im Vorfeld des ersten Pilotprojektes im Rahmen der Kinderfreundlichen Kommune Neuwied konnten Kinder und Jugendliche der Stadt mitteilen, was ihnen besonders wichtig ist und in Feldkirchen verbessert werden soll.

Alle eingegangenen Vorschläge der Kinder wurden in der Stadtteilkonferenz seitens der Verwaltung dargestellt, erklärt und behandelt. Beim Ablauf der Konferenz war wichtig, dass nur Kinder das Wort hatten und die anwesenden Erwachsenen ausschließlich Zuhörer waren. Abschließend konnten die Kinder mit Punkten darstellen, was ihnen in Feldkirchen am wichtigsten ist. Mit großem Vorsprung und eindeutig erzielte die weitere Nutzung für das Gelände des Wasserparks als Ergebnis die weitaus höchste Punktzahl.

„Es ist klar, dass auf die finanzielle Unterstützung durch die Stadt bzw. Stadtwerke bei der Entwicklung des Geländes im Sinne der kinderfreundlichen Stadt dabei nicht verzichtet werden kann“, so die Feldkirchener Ratsfrau Petra Jonas. Die Nutzung zum Beispiel im Sinne der Ideen der Pfadfinder – wie Gemeinschaft erleben und Lagerfeuer – ist in jedem Falle wünschenswert. Die ehrenamtlichen Beteiligungsprojekte von Kindern und Jugendlichen in Pfadfinderverbänden werden auch vom Land gefördert.

Die SPD-Stadtratsfraktion mit den Feldkirchener Ratsfrauen Hannelore Gröhbühl und Petra Jonas, sowie der SPD-Ortsverein Feldkirchen unterstützen die Anstrengungen zur weiteren Nutzung des Wasserparkareals. „So darf es jedenfalls nicht bleiben“, sind sich die Teilnehmer des Informationstreffens vor Ort einig.