Max Scholl aus Herdorf ist neuer Bezirkskönig – Schützenball in Betzdorf

Betzdorf. Im Oktober eines jeden Jahres steht für die Schützen des Bezirks 13 im Rheinischen Schützenbund der traditionelle Bezirksschützenball auf dem Programm. Wie bereits in den vergangenen Jahren war auch diesmal die Stadthalle in Betzdorf der Austragungsort. Neben zahlreichen Ehrungen stand vor allem die Proklamation der neuen Schützenmajestäten im Mittelpunkt.

Nach der Begrüßungsrede durch den Vorsitzenden Karl-Heinz Pitton eröffneten die anwesenden Königspaare den Tanz. Im Vergleich zum Vorjahr zeigten sich die diesjährigen Majestäten durchaus tanzfreudiger. Die Tanzfläche war gut besucht.

Die Königspaare des Bezirks 13 im Rheinischen Schützenbund beim traditionellen Bezirksschützenball in der Stadthalle Betzdorf.

Ehrungen und Auszeichnungen im Jugendbereich

Gegen 21 Uhr begann der Ehrungsblock. Den Anfang machte der Jugendbereich. Vorsitzender Pitton wurde dabei von Carina Weßler und Regine Habel aus dem Vorstand der Bezirksjugend bei der Verleihung der Urkunden und Sachgeschenke unterstützt.

Auch die Proklamation des Bezirksjugendkönigs beziehungsweise der Bezirksjugendkönigin fand an diesem Abend statt. Im Gegensatz zu den Erwachsenen stand das Ergebnis hier bereits vorher fest.

Neuer Bezirksjugendkönig ist Julian Hallerbach vom SV Maulsbach. Auf den Plätzen zwei und drei folgten Milena Rötzel vom SV Im Grunde Marenbach und Lennja Reimann vom SV St. Hubertus Oberrod.

Auch in diesem Jahr wurde der Jugendförderpreis vergeben. Sieben Vereine hatten sich dafür beworben. Die ersten Plätze gingen an den SV Leuzbach-Bergenhausen, den SV Höhn und den SV St. Hubertus Oberrod.

Als bester Mitarbeiter im Jugendbereich wurde Sebastian Grimpe vom KKSV Orfgen ausgezeichnet. Er war vom Jugendvorstand für diese Ehrung ausgewählt worden.

Besondere Ehrungen für langjährige Vorstandsarbeit

Im Anschluss folgten die Ehrungen im Erwachsenenbereich. Vorsitzender Karl-Heinz Pitton verlas die Namen, während der stellvertretende Vorsitzende des Bezirks 13, Dirk Euteneuer, die Urkunden und Nadeln überreichte. Der verhinderte Bezirkssportleiter Helmut Meyer wurde durch Bruno Schlechtinger vertreten.

Helmut Meyer wurde zudem vom Vorstand des Gebietes Süd für seine langjährige Vorstandstätigkeit zum Ehrenmitglied des Gebietes Süd im Rheinischen Schützenbund ernannt.

Auch Karl-Heinz Pitton selbst erhielt besondere Anerkennung. Seit mittlerweile 25 Jahren steht er dem Bezirk als Vorsitzender vor. Sein Stellvertreter Dirk Euteneuer würdigte in seiner Laudatio das Engagement, die Tatkraft und die große persönliche Verbundenheit Pittons mit dem Schützenwesen.

Neue Kreismajestäten stehen fest

Mit der steigenden Stimmung im Saal wuchs auch die Spannung. Wer würde im kommenden Jahr die beiden Schützenkreise und den Bezirk als höchste Repräsentantin beziehungsweise höchster Repräsentant vertreten?

Gegen 22.30 Uhr verkündete Karl-Heinz Pitton die Ergebnisse der beiden Kreise. Bei den neuen Kreismajestäten war der Jubel entsprechend groß.

Im Schützenkreis 131 wurde Heike Richter-Welter vom SV Marenbach neue Kreiskönigin. Auf den weiteren Plätzen folgten Lukas Weber vom KKSV Daaden und Mareike Krewald vom SV Maulsbach.

Im Schützenkreis 132 setzte sich Sebastian Groth vom SV St. Hubertus Rennerod durch. Den zweiten Platz belegte Geena-Doreen Gresser vom SV Gut Ziel Kaden vor Edmund Beer vom SV Höhn.

Max Scholl vom SV Herdorf ist neuer Bezirkskönig

Dann folgte der Höhepunkt des Abends: die Proklamation des neuen Bezirkskönigs. Wer würde die Nachfolge von Julia Niederhausen antreten?

Um die Spannung weiter zu steigern, ließ Vorsitzender Pitton alle Königspaare auf der Tanzfläche Aufstellung nehmen. Anschließend wurden zunächst die Platzierungen vom 17. bis zum vierten Rang verlesen. Blumenpräsente und Urkunden wurden überreicht.

Nach einem weiteren Musikstück ging es schließlich an die Bekanntgabe der drei Erstplatzierten.

Den dritten Platz erreichte Simon Hermes von der SG Altenkirchen. Als Karl-Heinz Pitton anschließend Lukas Weber vom KKSV Daaden als Zweitplatzierten verkündete, stand der Sieger fest:

Max Scholl vom SV Herdorf ist neuer Bezirkskönig des Bezirks 13 im Rheinischen Schützenbund. Er übernimmt damit die Nachfolge von Julia Niederhausen.

Die Finalisten bei der Proklamation des neuen Bezirkskönigs. Max Scholl vom SV Herdorf sicherte sich den Titel.

Text: Dirk Euteneuer