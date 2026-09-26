21. Kirchener Stadtfest: Musik, Martinsmarkt und großes Open-Air-Finale

Kirchen (Sieg). Am Sonntag, 8. November 2026, verwandelt sich der Kirchener Stadtkern wieder in eine bunte Erlebnismeile. Beim 21. Kirchener Stadtfest erwarten die Besucher von 11 bis 22 Uhr Musik, Tanz, Unterhaltung, zahlreiche Mitmachaktionen und kulinarische Angebote. Vereine, Organisationen, Firmen und Marktbeschicker gestalten gemeinsam einen abwechslungsreichen Tag für die ganze Familie.

Bummeln, entdecken und genießen

Von 11 bis 19 Uhr lädt der Stadtfest-Bummel vom Rathausplatz bis zum Bahnhof zum Schauen, Stöbern und Verweilen ein. In der Linden-, Brücken- und Bahnhofstraße erwarten die Besucher zahlreiche Marktstände, kulinarische Spezialitäten und abwechslungsreiche Aktionen. Auch der traditionelle Martinsmarkt gehört wieder zum Stadtfest.

Musik, Tanz und Unterhaltung auf der Bühne

Auf dem Parkdeck in der Lindenstraße wird den ganzen Tag über ein vielfältiges Bühnenprogramm geboten. Nach der Begrüßung durch Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen um 11 Uhr und dem anschließenden ökumenischen Gottesdienst sorgen heimische Musik- und Tanzgruppen bis zum späten Nachmittag für Unterhaltung.

Durch das Programm führt Hans Imhäuser aus Kirchen, besser bekannt als DJ Hansi. Mit dabei sind unter anderem das Stadtorchester Kirchen, die Tanzmäuse und die Dance Crew des TuS Freusburg, die LineDance-Gruppe „Silver Line“, Kleinkunst Micha mit Comedy-Jonglage sowie der Verein für orientalischen Tanz.

Auch Siegtal Musicals e. V. präsentiert Auszüge aus „DRUIDENSTEIN – Das Musical“. Eine besondere Darbietung verspricht zudem Sebastian Kram, der bei einer Gebärden-Live-Performance Musik sichtbar macht.

Escape-Games, Kirchenführungen und Stelzentheater

Auch abseits der Bühne gibt es viel zu entdecken. Bei der Westerwald Bank können Rätselfreunde von 12 bis 16 Uhr die „WällerEscapeGames“ ausprobieren. In den Rätsel-Cubes gilt es, gemeinsam knifflige Aufgaben zu lösen.

Wer Kirchen aus einer anderen Perspektive kennenlernen möchte, kann die Kirche St. Michael besuchen. Ab 14 Uhr werden Führungen mit Einblicken in Kirchturm, Orgel, Innenraum, Mosaike, Wandgemälde und Baugeschichte angeboten. Um 15 Uhr lädt ein kleines Orgelkonzert zum Zuhören ein.

Für besondere Aufmerksamkeit dürfte außerdem ein Pfau auf Stelzen sorgen, der durch die Innenstadt schreitet und sein prächtiges Gefieder präsentiert.

Skate-aid bringt Mini-Rampe und Titus Dittmann nach Kirchen

Am Bahnhof wird es sportlich: Der Verein skate-aid Siegerland e. V. bringt eine Skateboard-Mini-Rampe zum Stadtfest. Kinder und Jugendliche können dort auch ohne Vorkenntnisse das Skateboarden ausprobieren.

Skateboards, Helme und Schoner werden gegen eine kleine Spende zur Verfügung gestellt. Erfahrene Skateboard-Buddys begleiten die Teilnehmer und geben Hilfestellung.

Direkt daneben laden ein Streetwear-Flohmarkt und eine Tombola zum Mitmachen ein, bei der jedes Los gewinnt. Die Erlöse kommen vollständig der gemeinnützigen Arbeit von skate-aid zugute.

Besonderer Gast ist Skateboard-Pionier Titus Dittmann, der in Kirchen geboren wurde und dort aufgewachsen ist. Er gründete skate-aid im Jahr 2009. Unter dem Motto „Wir machen Kinder stark!“ engagiert sich die Initiative mit pädagogischen Skateboard-Projekten für Kinder und Jugendliche.

Diakonie Klinikum bietet Aktionen zum Mitmachen

Auch das Diakonie Klinikum Kirchen beteiligt sich mit zahlreichen Angeboten am Stadtfest.

In einer Teddy-Ambulanz werden kranke Stofftiere und Puppen versorgt. Kinder dürfen ihre kleinen Patienten gerne mitbringen. Außerdem können sie das Anlegen eines Arm-Gipsverbandes kennenlernen.

Chefarzt Dr. Faize und Stefanie Heer, pflegerische Leitung der Endoskopie, zeigen eine Darmspiegelung am Modell.

Die Krankenpflegeschule stellt ihre Ausbildungsberufe vor und bietet Mitmachaktionen am Anatomie-Modell sowie das Wickeln von Teddybären und Puppen an. Auch der Förderverein des Krankenhauses Kirchen ist vertreten.

Internationaler Wandertag mit drei Strecken

Wer den Stadtfesttag sportlich beginnen möchte, kann am Internationalen Wandertag der Wanderfreunde „Siegperle“ Kirchen (Sieg) e. V. teilnehmen.

Vom Rathausplatz führen drei ausgeschilderte Wanderstrecken über 5, 10 und 15 Kilometer durch die Umgebung. Der Start ist ab 8 Uhr möglich, Zielschluss ist um 16 Uhr. Die Teilnahme wird für das Deutsche Volkssportabzeichen gewertet.

Großes Open-Air-Finale mit Dancing Band Sunshine und Tante Käthe

Zum Abschluss wird auf dem Parkdeck in der Lindenstraße noch einmal richtig gefeiert. Ab 17.30 Uhr präsentieren die Stadt Kirchen und rhenag ein großes Live-Open-Air bei freiem Eintritt.

Den Auftakt macht die Dancing Band Sunshine, die von 17.30 bis 19.30 Uhr mit kölschen Hits, Schlagern und aktuellen Party-Hits für Stimmung sorgen möchte.

Ab 20.15 Uhr übernimmt die Partyband Tante Käthe die Bühne. Mit einer Mischung aus bekannten Klassikern, aktuellen Songs und Partykrachern soll das Stadtfest bis 22 Uhr seinen musikalischen Abschluss finden.

Noch wenige Standplätze verfügbar

Wie die Tourist-Information Kirchen mitteilt, waren zum Zeitpunkt der Ankündigung noch einige Standplätze für das Stadtfest verfügbar. Interessierte Vereine, Firmen und Marktbeschicker können sich direkt beim Veranstalter melden.

Das 21. Kirchener Stadtfest findet am Sonntag, 8. November 2026, von 11 bis 22 Uhr im Stadtkern von Kirchen statt.

Veranstalter ist die Stadt Kirchen (Sieg). Weitere Informationen gibt es unter der Telefonnummer 02741 688-850, per E-Mail an stadtfest@kirchen-sieg.de oder unter www.druiden-hexen-siegerland.de.

Quelle: Pressemitteilung der Tourist-Information Kirchen (Sieg) und Veranstaltungsinformationen der Stadt Kirchen.