Gedenken an die Reichspogromnacht: Konzert mit Jermaine und Sascha Reinhardt in Daaden

Daaden. Mit einem Konzert in der evangelischen Barockkirche Daaden wird am Montag, 9. November 2026, an die Reichspogromnacht erinnert. Die Landtagsabgeordnete Sabine Bätzing-Lichtenthäler lädt bereits zum fünften Mal zu dieser Gedenkveranstaltung ein. Für die musikalische Gestaltung konnten Jermaine und Sascha Reinhardt vom Jermaine Reinhardt Quartett aus Koblenz gewonnen werden.

Mit ihrer jährlichen Veranstaltung möchte Bätzing-Lichtenthäler ein Zeichen gegen Antisemitismus setzen und dem Vergessen und der Verharmlosung der nationalsozialistischen Verbrechen entgegenwirken.

Mit Musik von Jermaine und Sascha Reinhardt wird am 9. November in der Barockkirche Daaden an die Reichspogromnacht erinnert. Foto: Reinhardt.

Jazzmusik und Gedichtlesungen

Das Jermaine Reinhardt Quartett ist eine Jazzformation, die musikalische Traditionen mit modernen Einflüssen verbindet. Die Musiker sind für ihre genreübergreifenden Arrangements bekannt und gestalten mit ihrer Musik den diesjährigen Gedenkabend.

Neben dem Konzert dürfen sich die Besucher auf literarische Beiträge freuen. Die „Daadener Mittwochsfrauen“ werden die musikalischen Pausen mit ausgewählten Gedichtlesungen bereichern.

Wie in den vergangenen Jahren wird auch die Buchhandlung Braun aus Herdorf mit einem Büchertisch vertreten sein, der zum Stöbern und Entdecken einlädt.

Eintritt frei – Anmeldung nicht erforderlich

Das Gedenkkonzert beginnt am Montag, 9. November 2026, um 18 Uhr in der evangelischen Barockkirche Daaden. Der Einlass beginnt bereits um 17.30 Uhr.

Der Eintritt ist frei. Eine vorherige Anmeldung ist willkommen, aber nicht erforderlich.

Interessierte können sich telefonisch unter 02741 25454 oder online unter https://eveeno.com/sbl-rpn anmelden.

Mit der Verbindung aus Musik, Literatur und gemeinsamem Erinnern soll die Veranstaltung ein Zeichen gegen Antisemitismus und für Menschlichkeit setzen.

Quelle: Pressemitteilung des Wahlkreisbüros Sabine Bätzing-Lichtenthäler.