MAULSBACH – Prinzen-Schießen 2026 SV Maulsbach – Katharina Krewald und Julian Hallerbach sind die neuen Majestäten der Maulsbacher Schützenjugend – Kron- und Schülerprinzen für 2026 bereits ermittelt – Julian Hallerbach ist neuer Kronprinz der Maulsbacher Schützen, Katharina Krewald ist neue Schülerprinzessin.

Sonntag, den 19.Mai 2026 gegen 13.30 Uhr traf man sich vor dem Schießstand im Schützenhaus in Maulsbach, um die Nachfolger der noch amtierenden Prinzen zu ermitteln. Zum Schülerprinzen-Schießen waren 7 Schüler angetreten Die Außenteile wurden wie folgt abgeschossen. Die Löffel erkämpfte Mira Moritz. Den Kopf holte sich Katharina Krewald. Die Blume und die Hinterläufe fiel beim Schuss von Lucie Wienand und die Vorderläufe fielen bei dem Schuß von Pauline Lichtenthäler. Zum Kronprinzen-Schießen waren ebenfalls 7 Jugendliche angetreten. Die Außenteile beim Kronprinzen-Hasen errangen nach einem schnellen fairen Wettkampf: Löffel Louis Kretzer (86.), den Kopf Julian Hallerbach (162.), die Blume sicherte sich Felix Brentano (186.). Die Vorderläufe fielen ebenfalls bei Julian Hallerbach (223.) und bei den Hinterläufen setzte sich Tim Kretzer mit dem 304.Schuss durch.

Als sämtliche Außenteile abgeschossen waren, sammelten sich die Anwärter nach einer kleinen Unterbrechung gegen 17.00 Uhr, um die Würde der Schüler- und Kronprinzen zu erwerben. Hierzu traten noch 4 Schüler und 5 Jugendliche Anwärter den Wettkampf an. Nach einem kurzen Kampf bei den Kronprinzen setzte Julian Hallerbach aus Hirz-Maulsbach nach schnellen 20 Minuten mit dem insgesamt 334.Schuss den entscheidenden Treffer. Somit wird Julian am Schützenfest Montag zum neuen Kronprinzen der Maulsbacher Schützen gekrönt. Nun wartete man noch gespannt auf die Schüler. Doch auch der Schülerprinzen-Hase blieb nicht mehr lange an seinem Platz. Nach einem packenden Kampf fiel um 17.45 Uhr nun auch dieser Hase. Den entscheidenden Schuss setzte Katharina Krewald ebenfalls aus Hirz-Maulsbach. Somit wird auch Katharina traditionell am Schützenfest Montag gekrönt. STK. Weitere Infos unter: www.sv-maulsbach.de