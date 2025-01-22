VETTELSCHOSS – Vettelschoß (putz)munter – erster Umwelttag der Ortsgemeinde Vettelschoß

Der Vettelschoßer Gemeinderat hatte vor gut einem Jahr einstimmig beschlossen, 2026 erstmals einen Umwelttag auszurichten. Dieser fand nun am Samstag, dem 18. April, statt und lockte über 80 engagierte Helferinnen und Helfer aller Altersgruppen an, Vettelschoß und Kalenborn etwas „herauszuputzen“.

An verschiedenen Treffpunkten gestartet, bewegten sich sechs Gruppen mit großem Einsatz und guter Stimmung durch die Ortsgemeinde, um Wald- und Feldwege, aber auch Anwohnerstraßen von Müll zu befreien. Besonders erfreulich war die Mitwirkung von lokalen Vereinen und Bildungseinrichtungen: Kindergarten und Grundschule Vettelschoß hatten auf ihren Geländen schon einen Tag zuvor Müll gesammelt, der Kindergarten Kalenborn wiederum traf sich zum gemeinsamen Frühstück, bevor das „Clean-Up“ begann, und auch der Sportverein Vettelschoß beteiligte sich an der Aktion.

Nach getaner Arbeit kamen alle Beteiligten zum gemeinsamen Abschluss auf dem Willscheider Berg zusammen: Die Ortsgemeinde spendierte Brezeln und Getränke, der ortsansässige Künstler Norbert Siebert sorgte für einen musikalischen Ausklang und der Entdeckerwagen der Erlebnisschule „Wild & Wald“ aus Neustadt/ Wied ermöglichte den vielen anwesenden Kindern spannende Einblicke in unsere heimische Tierwelt.

Die Teilnehmenden zogen ein gemischtes Fazit. Einerseits freuten sie sich darüber, dass der Großteil der Menschen seinen Müll nicht leichtfertig in die Umwelt wirft und gerade die Waldwege kaum verschmutzt waren. Andererseits füllte der gesammelte Unrat dennoch fast einen halben Container, ein beträchtlicher Teil davon waren Zigarettenkippen – besonders pikant, da ein Stummel knapp 40 Liter Grundwasser verseucht. Zudem stießen die Mitwirkenden auf besondere Hotspots: Im Ahrweg tat sich eine große Müllhalde auf und gerade in Gräben wurden viele Gartenabfälle entdeckt – vermeidbar, zumal diese beim Linzer Wertstoffhof oder aber per Mail an das Gemeindebüro auch in der örtlichen Müllkippe entsorgt werden können.

Ortsbürgermeister Norbert Rohringer wies darüber hinaus auf den Mängelmelder der Verbandsgemeinde Linz und die „MÜLLweg!“-App der Kreisverwaltung Neuwied hin, mit der illegale Müllablagerungen, wie die gefundenen Baustellenlampen, Mikrowellen und Eisentüren, gemeldet werden können. Er dankte allen helfenden Händen für ihren Einsatz: „Die positive Resonanz auf unseren ersten Umwelttag zeigt das besondere Engagement unserer Dorfgemeinschaft und sensibilisiert dafür, Müll nicht achtlos in der Natur zu hinterlassen. Wir werden die Aktion auswerten, uns über weitere Maßnahmen gegen Umweltverschmutzung austauschen und freuen uns auf eine Neuauflage des Umwelttags. Ein besonderer Dank gilt auch dem Bauhof, der die gesammelten Funde im Nachgang eingesammelt und fachgerecht entsorgt hat.“ Text: Thorben Thieme für das Planungsteam