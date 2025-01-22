HEDDESDORF – Hof- und Garagenflohmarkt in Heddesdorf

Für den 1. Hof- und Garagenflohmarkt in Heddesdorf haben sich bisher etwas über einhundert Interessierte angemeldet, wie die Arbeitsgruppe aus dem Ortsbeirat nun mitteilt. Auch einige Vereine beteiligen sich mit Bewirtung und anderen schönen Aktionen. Es lohnt sich also am 09. Mai zwischen 10.00 und 16.00 Uhr in Heddesdorf bummeln zu gehen und zu entdecken, was so alles an Gebrauchsgegenständen, kleinen Schätzen und Raritäten angeboten wird. Auf dem Heddesdorfer Berg sind Verkaufsstände in den folgenden Straßen zu finden: Amselweg, Lerchenweg, Matthiasberg, Starenweg, Taubenweg, Teichweg, Theodor-Heuss-Straße, Weinbergstraße und Zeisigpfad.

Im Bereich Raiffeisenring beteiligen sich Personen in folgenden Straßen: An der Liebfrauenkirche, Erlenweg, In der Kirchhell, Raiffeisenring, Ringstraße, Sohler Weg, Wilhelm-Schweitzer-Straße und Zeppelinhof.

Im restlichen Heddesdorf werden Stände in den folgenden Straßen zu finden sein: Beringstraße, Buhrgasse, Bürgermeister-Bidgenbach-Straße, Dierdorfer Straße, Frommpfad, Grabenstraße, Gustav-Stresemann-Straße, Hahnenstraße, Im Ahlen, Im Hessel, Junkerstraße, Kirschenweg, Landratsgarten, Nagelgasse, Peter-Siemeister-Straße, Pfarrer-Meyer-Straße, Pützgasse, Schmandstraße, Unterdorf, Wallstraße und Walther-Rathenau-Straße. Es gibt auch eine digitale Übersichtskarte, die man unter der Internetadresse https://goo.gl/maps/WD3QziK7BDu8vhBd6?g__st finden kann. In den örtlichen Geschäften wird auch ein entsprechender Flyer ausgelegt, der eine Übersicht enthält und einen QR-Code, mit dem man die Karte dann unkompliziert auf sein Handy laden kann. Die Organisatoren freuen sich auf zahlreiche Besucher und bedanken sich bei allen die mitmachen.