MARENBACH – Feierliche Krönung der neuen Schützenkönigin Heike I., Kronprinzessin Melina, Schülerprinzessin Mia-Sophie und Bambiniprinz Dennis
Fotogalerie von Renate Wachow
Einzug der Marenbacher Schützen
Zukünftige Königin Heike I. mit Prinzgemahl Mario, dahinter könig Daniel i. und Königin Esther
Neuer Kaiser Harald Roezel mit Kaiserin Janette
Fanenabteilung
Thronpaare
Harald Roezel gibt seinen Offiziersebel ab der er jetzt Kaiser wird
Alte und neue Majestäten
Fahnenabteilung
die Krönung ist erfolgt
Harald erhält seine Kaiserkette
Schülerprinzessin Mia Sophie Progan und Bambiniprinz Dennis Neubauer
Daniel Liebegott übernimmt den Posten von Harald Roezel
Die gekrönten Häupter: von rechts: Kaiserin Janette Roezel, Kaiser Harald Roezel, Prinzgemahl Mario Richter, Königin Heike Richter-Welter, Kronprinzessin Melina Roezel und Schülerprinzessin Mia Sophie Progan