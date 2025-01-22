Bürgerkurier

Nachrichten für den Kreis Rhein-Westerwald-Sieg

MARENBACH – Feierliche Krönung der neuen Schützenkönigin Heike I., Kronprinzessin Melina, Schülerprinzessin Mia-Sophie und Bambiniprinz Dennis

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MARENBACH – Feierliche Krönung der neuen Schützenkönigin Heike I., Kronprinzessin Melina, Schülerprinzessin Mia-Sophie und Bambiniprinz Dennis

Fotogalerie von Renate Wachow

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