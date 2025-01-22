MARENBACH – Krönungsabend auf dem Marenbacher Schützenfest im 60. Jubiläumsjahr. von wwa MARENBACH – Krönungsabend auf dem Marenbacher Schützenfest im 60. Jubiläumsjahr. Fotogalerie von Diana Wachow Einmarsch des Vereins Thronpaare Fahnenoffizier Fahnenoffizier Fahnenabteilung Heike Richter-Welter – Mario Richter Königin Esther – König Daniel Liebegott Schützenmeister Michael Gansauer Hauptmann Harald Roezel Hauptmann Julian Eschemann Königspaar 2025-26 Königspaar 2026-27 Bambiniprinz Dennis Neubauer Königstanz Kaiser HaraldRoezel + Kaiserin Janette Beitrag teilen