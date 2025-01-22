HACHENBURG – Tribute Stars aus Italien zu Gast bei Treffpunkt Alter Markt

Treffpunkt Alter Markt endet bereits am 30. Juli mit einem Konzert von den Double-Stars von Zucchero, Adriano Celentano und Albano. Die letzten beiden haben vor vier Jahren das Publikum so sehr begeistert, dass wir sie erneut einladen „mussten“. Am 13. August, nach der Hachenburger Kirmes, geht es musikalisch mit der neuen Reihe „Golden Markt – die Sunset Lounge in Hachenburg“ weiter. Fotos: Roeder Moldenhauer