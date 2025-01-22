MAINZ – Warnstreik beim SWR am Mittwoch und Donnerstag – Kundgebung in Mainz

In der laufenden Gehaltstarifrunde für die rund 3.500 festangestellten Beschäftigten und mehr als 1.000 freien Mitarbeitern des Südwestrundfunks (SWR) ruft die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) gemeinsam mit DJV und unisono am Mittwoch und Donnerstag, 17. und 18. Juni 2026, zum zweiten Warnstreik auf.

Das bisherige Angebot des SWR sieht für das Jahr 2026 keinerlei Gehaltserhöhung vor. Für 2027 und 2028 werden jeweils lediglich 1,5 Prozent angeboten. Weitere 0,5 Prozent pro Jahr sollen nur gezahlt werden, wenn sich die Einnahmen aus dem Rundfunkbeitrag positiv entwickeln.

„Das Angebot des SWR ist für die Beschäftigten am Standort Mainz nicht akzeptabel. Wer 2026 eine Nullrunde anbietet und danach nur minimale Erhöhungen in Aussicht stellt, ignoriert die realen Preissteigerungen und die Leistung der Kollegen. Die Beschäftigten sorgen Tag für Tag dafür, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk funktioniert. Dafür brauchen sie Wertschätzung, sichere Perspektiven und einen Tarifabschluss, der spürbar im Geldbeutel ankommt“, erklärt Sebastian Sauerwein-Dohn, zuständiger ver.di-Gewerkschaftssekretär für den SWR in Mainz.

Maximilian Heß, ver.di-Verhandlungsführer, betont: „Die Uhr tickt für den vom Sender angestrebten Abschluss vor der Sommerpause. Wir erwarten am 30. Juni in der inzwischen fünften Runde echte Fortschritte statt weiterer Verzögerungen.“

Kundgebung am SWR-Standort Mainz

Am Mittwoch, 17. Juni 2026, findet vor dem SWR in Mainz eine Kundgebung statt:

Ort: Haupteingang Haus Am Wall, Am Fort Gonsenheim 139, 55122 Mainz

Streikposten und Streikgelderfassung: ab 9 Uhr

Kundgebung: ab 10 Uhr

Am Donnerstag, 18. Juni 2026, wird der Warnstreik am Standort Mainz fortgesetzt. Die Streikgelderfassung erfolgt vor Ort durch ehrenamtliche ver.di-Kolleg*innen. Eine Kundgebung findet an diesem Tag nicht statt.

Weitere Kundgebungen und Streikaktionen finden an den SWR-Standorten Stuttgart, Mannheim-Ludwigshafen und Baden-Baden statt.

ver.di, DJV und unisono fordern eine Erhöhung der Monatsgehälter und Honorare um sieben Prozent, mindestens jedoch um 300 Euro monatlich. Die Vergütungen für Auszubildende, dual Studierende und Volontär*innen sollen um 200 Euro pro Monat steigen. Die geforderte Laufzeit beträgt zwölf Monate.

Die nächste Verhandlungsrunde findet am 30. Juni 2026 statt.