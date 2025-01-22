KOBLENZ – Hochschule Koblenz feiert 30-jähriges Jubiläum mit Blick in die Zukunft

Unter dem Motto „Gemeinsam Zukunft gestalten“ hat die Hochschule Koblenz ihr 30-jähriges Bestehen gefeiert. Das Jubiläumsfest bot Besucherinnen und Besuchern aller Altersgruppen die Möglichkeit, die Hochschule als Ort des Lernens, Forschens und gesellschaftlichen Austauschs kennenzulernen.

Im Mittelpunkt der Veranstaltung standen die Menschen, die die Hochschule seit drei Jahrzehnten prägen und weiterentwickeln. Gleichzeitig wurde deutlich, welche Rolle die Hochschule Koblenz als Impulsgeberin für Innovation, Fachkräftesicherung und gesellschaftliche Entwicklung in der Region einnimmt.

Großen Zuspruch fanden die zahlreichen Laborführungen, bei denen Gäste aktuelle Forschungs- und Lehrprojekte aus erster Hand erleben konnten. Ob Robotik, digitale Regelungstechnik, Werkstoffkunde, Thermodynamik oder moderne Fertigungstechnologien – die Besucherinnen und Besucher erhielten praxisnahe Einblicke in Themen, die künftig Wirtschaft und Gesellschaft maßgeblich beeinflussen werden.

Besonders gefragt waren auch die Mitmachangebote. In verschiedenen Workshops konnten Interessierte selbst aktiv werden und unter anderem elektronische Lauflichter, Smartphone-Boomboxen, kleine Tesla-Spulen oder Radios bauen. Das Repair-Café zeigte darüber hinaus anschaulich, wie Nachhaltigkeit durch Reparatur und Wiederverwendung im Alltag gelebt werden kann.

Ein weiterer Schwerpunkt lag auf der Digitalisierung. Das Kompetenzzentrum DigiMit² präsentierte in seiner Modellfabrik aktuelle Anwendungen aus den Bereichen virtuelle Realität, Produktionssimulation, 3D-Druck und Exoskelette. (Exoskelette sind am Körper getragene mechanische, oft robotische Stützstrukturen. Sie dienen dazu, die menschliche Kraft zu verstärken, Gelenke und Muskeln gezielt zu entlasten oder Bewegungsabläufe in der Medizin und im Arbeitsalltag zu unterstützen.) Die Besucherinnen und Besucher erhielten dabei einen Eindruck davon, wie digitale Technologien künftig Arbeits- und Produktionsprozesse verändern werden.

Dass technologische Innovation und gesellschaftliche Verantwortung zusammengehören, verdeutlichten unter anderem die Einblicke in das Projekt „Weitblick in der Sozialen Arbeit (WeSA)“. Dort wurde gezeigt, wie digitale Medien, Virtual-Reality-Anwendungen und innovative Lehrkonzepte genutzt werden können, um Themen wie Inklusion, Diversität und gesellschaftliche Teilhabe erfahrbar zu machen.

Auch Familien kamen auf ihre Kosten. Ein umfangreiches Kinderprogramm mit Vorlesestunden, Bastelangeboten, Kinderschminken, Zaubershow, Hüpfburg und weiteren Mitmachaktionen sorgte für einen lebendigen Campus und machte Wissenschaft bereits für die jüngsten Gäste erlebbar.

Darüber hinaus informierten Angebote wie das MINT-Mobil über Möglichkeiten der Nachwuchsförderung in Schulen. Damit wurde ein zentrales Anliegen der Hochschule sichtbar: junge Menschen frühzeitig für Naturwissenschaften, Technik und Forschung zu begeistern und ihnen Perspektiven für ihre berufliche Zukunft aufzuzeigen.

Das Jubiläumsfest machte deutlich, dass die Hochschule Koblenz weit mehr ist als ein Ort akademischer Ausbildung. Sie versteht sich als offener Begegnungsraum, der Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft miteinander verbindet und gemeinsam Lösungen für die Herausforderungen der Zukunft entwickelt.

„Unser 30-jähriges Jubiläum ist nicht nur ein Rückblick auf die Geschichte der Hochschule“, betonte auch der Präsident der Hochschule Koblenz, Prof. Dr. Karl Stoffel. „Es ist vor allem ein Blick nach vorn. Die große Resonanz zeigt, wie wichtig der Austausch zwischen Hochschule, Wirtschaft und Gesellschaft ist. Gemeinsam können wir die Ideen und Lösungen entwickeln, die unsere Region und unser Land in Zukunft brauchen.“

Foto: Der etwas andere Hundespaziergang: Ein programmierter Vierbeiner wird im Labor ausgeführt. (Foto. Hochschule Koblenz, Martin Lisek)