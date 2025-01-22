LINZ – „Zukunft ist international – Wo stehen wir in Europa?“ – SPD Linz lädt zur Diskussion ein

Am Freitag, den 26. Juni 2026, ab 19 Uhr, veranstaltet der SPD-Ortsverein Linz im Café Restaurant Poseidon (Marktplatz 21, Linz am Rhein) einen Abend unter dem Motto „Zukunft ist international – Wo stehen wir in Europa?“.

Im Mittelpunkt stehen aktuelle europäische Themen wie Wirtschaft, Sicherheit, Asylpolitik, Lohngleichheit, der mögliche Beitritt der Westbalkanstaaten sowie digitale Souveränität. Besonders wichtig ist dabei der Austausch mit den Bürgerinnen und Bürgern: Ihre Meinung zählt!

Als Gast wird Aghid Al-Masalmeh anwesend sein, um in lockerer Atmosphäre mit den Teilnehmenden ins Gespräch zu kommen. Der Abend bietet die Möglichkeit, Fragen zu stellen, Perspektiven zu teilen und gemeinsam über die Zukunft Europas zu diskutieren.

Wir freuen uns auf einen spannenden und geselligen Abend mit Ihnen!