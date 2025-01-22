ALTENKIRCHEN-BETZDORF – Energietipp der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz e. V. – Abschalten vor dem Abschalten: Die Energie-Checkliste für den Urlaub

Mit Beginn der Sommerferien in Rheinland-Pfalz startet auch die Urlaubssaison. Die Energieberatung der Verbraucherzentrale zeigt, wie man auch im Urlaub mit ein paar einfachen Handgriffen Energie und damit Kosten sparen kann. Mithilfe unserer Energie-Checkliste wird das Zuhause in den Energiespar-Modus geschaltet – ganz ohne großen Aufwand. So gelingt ein entspannter und gleichzeitig energiesparender Start in die Ferien.

Standby-Verbrauch vermeiden: Geräte wie Fernseher, Computer oder Router sollten nicht nur ausgeschaltet, sondern komplett vom Netz getrennt werden, um versteckten Stromverbrauch zu verhindern.

Kühl- und Gefriergeräte leeren und abschalten: Bei längerer Abwesenheit empfiehlt es sich, Kühlschrank und Gefriertruhe auszuräumen, abzutauen und – wenn möglich – vollständig vom Strom zu trennen.

Heizung herunterregeln: Eine abgesenkte Raumtemperatur oder der Urlaubsmodus der Heizung verhindert unnötigen Energieverbrauch während der Abwesenheit.

Warmwasserbereitung pausieren: Boiler, Durchlauferhitzer oder Zirkulationspumpen können abgeschaltet werden, wenn kein Warmwasser benötigt wird.

Unnötige Geräte vom Netz trennen: Das konsequente Ziehen von Steckern spart Strom und erhöht zusätzlich die Sicherheit im Haushalt.

Diese Energie-Checkliste hilft dabei, den Energieverbrauch während des Urlaubs deutlich zu reduzieren und Kosten zu sparen. Zu allen Fragen des Energiesparens in Haus und Haushalt beraten die Energieberater der Verbraucherzentrale nach Terminvereinbarung an über 70 Standorten in Rheinland-Pfalz unabhängig und kostenlos.

Die Beratungsgespräche sind kostenlos. Die nächsten Sprechstunden der Energieberater finden wie folgt statt:

In Betzdorf am Donnerstag, dem 2. Juli, von 14:15 bis 17:15 Uhr im Rathaus, Zimmer 1.05 in der Hellerstraße 2. Anmeldung unter Tel. 0800 60 75 600 (kostenfrei).

In Altenkirchen am Donnerstag, dem 23. Juli, von 12 bis 18 Uhr in der Verbandsgemeindeverwaltung Raum U01 im Untergeschoss, Rathausstraße 13. Anmeldung unter Tel. 02681 850.

Energietelefon der Verbraucherzentrale: 0800 / 60 75 600 (kostenfrei), montags von 9 bis 13 und 14 bis 18 Uhr, dienstags und donnerstags von 10 bis 13 und 14 bis 17 Uhr.