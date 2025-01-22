HAMM – Ellen Demuth MdB zu Gast an der IGS Hamm/Sieg

Ellen Demuth MdB, hat die Integrierte Gesamtschule Friedrich Wilhelm Raiffeisen in Hamm/Sieg besucht und mit Schülerinnen und Schülern der Jahrgangsstufen 10 bis13 diskutiert. Der Termin fand im Nachgang eines Besuchs der Schülergruppe im Deutschen Bundestag in Berlin statt.

Im Mittelpunkt des Treffens stand ein offener Austausch über aktuelle bundespolitische Fragestellungen. Die Schülerinnen und Schüler diskutierten dabei gemeinsam mit der Abgeordneten über politische Entwicklungen und deren Bedeutung für ihren Alltag. Dabei fragte Ellen Demuth auch gezielt nach der Meinung der Schülerinnen und Schüler zu aktuell diskutierten politischen Vorhaben wie dem Verbot der Handynutzung an Schulen sowie zum Umgang mit E-Zigaretten.

In einer Fragerunde nutzten die Jugendlichen die Gelegenheit, unterschiedliche politische und gesellschaftliche Fragen zu diskutieren – vom Umgang mit der AfD, über Bildungspolitik, bis hin zur persönlichen Motivation von Frau Demuth in die Politik zu gehen.

„Mein Besuch an der IGS in Hamm/Sieg war eine gute Gelegenheit, direkt mit den Schülerinnen und Schülern über politische Themen zu sprechen, die sie im Alltag konkret betreffen. Wenn im Deutschen Bundestag über ein Social-Media-Verbot für unter 16-Jährige oder eine Ausweitung des Verbots von E-Zigaretten diskutiert wird, müssen die Erfahrungen der betroffenen Altersgruppe in die politische Diskussion einfließen. Ich danke den Schülerinnen und Schülern für den guten Austausch und freue mich auf weitere Schulbesuche bei uns in der Region“, sagte Demuth abschließend.