MACKENBACH – Flucht vor Polizei auf drei Rädern bei Mackenbach (Kreis Kaiserslautern) – In der Nacht zum Freitag rammte ein Autofahrer mehrere Verkehrsschilder, eine Mauer und einen Streifenwagen der Polizei. Mit nur noch drei Rädern an seinem Wagen flüchtete der Verdächtige vor den Einsatzkräften.

Kurz vor 1 Uhr meldeten Zeugen den Beamten, dass ein Pkw rasant durch Mackenbach fahre und schon mehrere Straßenschilder beschädigt habe. Polizeistreifen rückten aus und fahndeten nach dem Peugeot. In der Straße „Am Dansenberg“ stellten Einsatzkräfte das Auto fest. Ein Vorderrad an dem Pkw fehlte. Als der Fahrer die Streife erblickte fuhr er los. Er rammte den Polizeiwagen, beschädigte eine Mauer und flüchtete auf drei Rädern. In der Freiherr-vom-Stein-Straße war die Flucht mit dem Auto zu Ende. Vom Fahrer fehlte allerdings jede Spur. Er ließ seinen Wagen stehen und machte sich aus dem Staub. Die Ermittlungen der Polizei ergaben, dass ein 26-jähriger Fahrer des Peugeots war. Polizeikräfte trafen den Mann Zuhause an. Er war alkoholisiert und ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Wie sich herausstellte, war sein Auto auch nicht zugelassen. Die Polizisten nahmen den Mann vorübergehend fest. Er musste eine Blutprobe abgeben. Der Verdächtige blickt nun mehreren Strafverfahren entgegen, unter anderem wegen Straßenverkehrsgefährdung. Zeugen, denen der 26-Jährige beziehungsweise der graue Peugeot in der Nacht zum Freitag aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14299 mit der Polizei Kaiserslautern in

Verbindung zu setzen. Quelle Polizei