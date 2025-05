LEUZBACH – Traditionelles Leuzbacher Schützenfest zu Pfingsten 2025

Der Tradition folgend, veranstaltet der Schützenverein Leuzbach-Bergenhausen an Pfingsten sein Schützen- und Volksfest. Über Jahrzehnte ist es Anziehungspunkt für Generationen. Festbeginn ist für die Schützen am Samstag, den 7. Juni um 17.45 Uhr mit dem Antreten in der Dorfmitte. Gemeinsam geht man schweigend zur Gefallenenehrung zum Ehrenmal. Von dort aus geht es mit musikalischer Begleitung durch den Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Nistertal nach Bergenhausen. Direkt nach der Ankunft werden die Jungmajestäten gekrönt und anschließend ein Ständchen durch den Musikzug gebracht.

Im klingenden Spiel marschiert der Zug in Richtung Festzelt, wo der gastgebende Verein in einem hoffentlich gut gefüllten Zelt empfangen wird. Nach der Begrüßung der Gäste wird erstmals die Partyband „Die Nachteulen“, dafür sorgen, dass die Leuzbacher Schützenfeststimmung aufkommt und es keinen mehr auf den Plätzen hält und die Tanzfläche bis tief in die Nacht hinein gut besucht wird.

Sonntagmittag wird sich an der Residenz der amtierenden Königin Merle I. (Hasselbach) getroffen und von dort aus marschiert die Königin, samt Thron und Schützen in den Leuzbacher Weg, wo sich um 14.00 Uhr die Gastvereine befinden. Zusammen mit den Musikkapellen kommt es zum feierlichen Festzug. Schon seit vielen Jahrzehnten ist der Ehren-Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr Brandscheid dabei und in diesem Jahr zum vierten Mal in Folge, der Musikverein Brunken. Diese Musikvereine werden dann auch im Anschluss im Konzert die anwesenden Festbesucher unterhalten. Gegen Abend wird es zu dem nun schon seit Jahren durchgeführten „Königsschwoof“ kommen.

Montags steht der bekannte Leuzbacher Frühschoppen an. Der Höhepunkt ist natürlich das Ringen um die Königswürde. Wer wird Nachfolger von Königin Merle I.? Damit auch den jüngsten Festbesuchern das Warten nicht zu lang wird, gibt es um 14.00 Uhr eine Kinderbelustigung. Die Kinder- bzw. Jugendtanzgruppe In Motion hat ihr Kommen zugesagt, welches einen Auftakt zur Kinderbelustigung bilden sollen.

In den letzten drei Jahren hat das Orchester des Musikzuges der Freiwilligen Feuerwehr Nistertal dafür gesorgt, dass der Frühschoppen die entsprechende musikalische Untermalung bekommt. Auch in diesem Jahr werden die zirka 30 Musiker wieder alles geben, damit das Tanzbein kräftig geschwungen werden kann.

Auch hat ein Schausteller sein Kommen zugesagt, sodass ein, wenn auch kleiner Vergnügungspark zur Verfügung stehen wird. Auf dem Vorplatz wird neben dem bereits erwähnten Schausteller und der Imbissbude auch eine Hüpfburg sowie ein Eiswagen stehen, welches beides natürlich wetterabhängig ist. Alle freuen sich auf das Fest und der Verein freut sich über hoffentlich viele Besucher. Bleibt noch zu bemerken, dass der Eintritt an allen Tagen frei ist.