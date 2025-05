LEUBSDORF – Zeugen nach Straßenverkehrsgefährdung in Leubsdorf, auf der B 42 gesucht

Am 29. Mai 2025, gegen 16:30Uhr befuhren ein Peugeot Transporter und ein silberner Mercedes die B 42 aus Neuwied kommend in Fahrtrichtung Bonn. Auf Höhe der Ortslage Leubsdorf versuchte der Fahrer des Transporters den Mercedes zu überholen. Der Fahrer des Mercedes soll während des Überholvorgangs seine Geschwindigkeit erhöht haben, sodass der Überholversuch scheiterte. Der Fahrer des Transporters musste schließlich eine starke Bremsung durchführen, um einen Unfall mit dem Gegenverkehr zu vermeiden. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, die diesen Verkehrsvorgang beobachtet haben. Diese Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Linz zu melden: entweder telefonisch unter 02644/943-110 oder per Mail pilinz.wache@polizei.rlp.de. Quelle Polizei