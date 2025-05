MICHELBACH – Kronprinzenehrenpreisschießen 2025 beim Schützenverein „Adler“ Michelbach

Die Anzahl der Teilnehmer bei der Michelbacher Schützenjugend hielt sich am Himmelfahrtstag überschaubar. Drei junge Grünröcke stellten sich der Aufgabe den hölzernen Vogel in seine Bestandteile zu zerlegen, Jason Landquist, Pascal Eitze und Tobias Holzapfel. Die Ehrenpreise, die Trophäen galt es in vorgegebener Reihenfolge abzuschießen. Erfolgreichster Schütze war Tobias Holzapfel. Im fielen die Krone, mit dem 36. Schuß, der Reichsapfel (38.), Rechte Schwinge (75.) und Linke Schwinge (87.). An Pascal Eitze gingen das Zepter (37.) und der Stoß (112.). Am Kronprinzenvogelschießen 2025 waren die Kronprinzenanwärter Pascal Eitze und Tobias Holzapfel. Mit dem 510. Schuß zerlegte sich die Rumpfscheibe und Pascal jubelte. Er bleibt somt Kronprinz der Michelbacher Adler.