LUDWIGSHAFEN – Vermisster 16-jähriger Junge aus Ludwigshafen – Öffentlichkeitsfahndung

Seit Samstag, 23. August 2025, wird ein in Ludwigshafen wohnender 16-jähriger Jugendlicher vermisst. Er wurde zuletzt am Samstag gegen 14:00 Uhr in der elterlichen Wohnung gesehen. Seitdem ist sein Aufenthaltsort unbekannt. Durch die polizeilichen Maßnahmen konnte der Vermisste nicht gefunden werden.

Beschreibung des Vermissten: – ca. 165 cm groß – ca. 60 kg schwer – schulterlange dunkle, gelockte Haare – bekleidet mit gelbem Poloshirt, schwarze Jogginghose, schwarze Schuhe, Baseballmütze -Dunkle kurze Lockige Haare

Zeugen, die Hinweise auf den Aufenthalt des Vermissten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 963- 24150 an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 zu wenden. Wenn Sie den Vermissten sehen, behalten Sie diesen bitte im Blick und verständigen Sie über den Notruf 110 die Polizei! Foto unter: http://presseportal.de/blaulicht/pm/117696/6103920 Quelle: Polizei