ZIEGENHAIN – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Ziegenhain zur Sitzung des Ortsgemeinderates
Am Dienstag, 02. September 2025, 19:00 Uhr, findet im Bürgerhaus Ziegenhain eine Sitzung des Ortsgemeinderats statt.
Tagesordnung:
Öffentliche Sitzung:
- Bürgerhaus Ziegenhain Auftragsvergabe Freianlagenplanung
- Antrag auf Gewährung einer Zuwendung aus dem Dorferneuerungsprogramm für die Neugestaltung des Außenbereiches am Bürgerhaus
- Erlass einer Satzung über die Erhebung von Hundesteuer
- Informationen des Ortsbürgermeisters
- Verschiedenes
- Einwohnerfragestunde
Fragen sollen dem Ortsbürgermeister nach Möglichkeit bis drei Arbeitstage vor der Sitzung schriftlich zugeleitet werden
Nicolas Ahrend, Ortsbürgermeister