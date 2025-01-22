ZIEGENHAIN – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Ziegenhain zur Sitzung des Ortsgemeinderates

Am Dienstag, 02. September 2025, 19:00 Uhr, findet im Bürgerhaus Ziegenhain eine Sitzung des Ortsgemeinderats statt.

Tagesordnung:

Öffentliche Sitzung:

Bürgerhaus Ziegenhain Auftragsvergabe Freianlagenplanung Antrag auf Gewährung einer Zuwendung aus dem Dorferneuerungsprogramm für die Neugestaltung des Außenbereiches am Bürgerhaus Erlass einer Satzung über die Erhebung von Hundesteuer Informationen des Ortsbürgermeisters Verschiedenes Einwohnerfragestunde

Fragen sollen dem Ortsbürgermeister nach Möglichkeit bis drei Arbeitstage vor der Sitzung schriftlich zugeleitet werden

Nicolas Ahrend, Ortsbürgermeister