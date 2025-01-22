STADT NEUWIED – Rohbau für das neue „Schöppche“ steht – Planmäßiger Baufortschritt – Hilfe für wohnungslose Menschen wird deutlich verbessert – Unterstützung für Ausstattung gesucht

Das neue „Schöppche“ in Neuwied nimmt Gestalt an: Der Rohbau der Tagesstätte für wohnungslose Menschen ist fertiggestellt. Nach dem Spatenstich im Frühjahr geht das Gemeinschaftsprojekt von Caritas, Wirtgen Stiftungen und Stadt Neuwied damit planmäßig voran.

„Der Baufortschritt ist ein starkes Signal. Er zeigt, wie wichtig den Kooperationspartnern die Unterstützung derjenigen ist, die am dringendsten Hilfe benötigen“, betonen Bürgermeister Peter Jung und Caritasdirektor Eberhard Köhler. Mit dem Neubau werde nicht nur zusätzlicher Raum geschaffen, sondern auch ein Ort der Würde und des Respekts für Menschen in schwierigen Lebenssituationen.

Das Gebäude wird künftig weit mehr bieten als sein Vorgänger: Neben Aufenthaltsräumen entstehen eine große Küche, Sanitäreinrichtungen, eine Kleiderkammer, Beratungsräume sowie ein Erste-Hilfe-Bereich. Damit soll die Hilfe für wohnungslose Menschen in Neuwied deutlich verbessert und zugleich an die aktuellen Herausforderungen angepasst werden.

Damit das „Schöppche“ im kommenden Jahr auch im Inneren bestmöglich ausgestattet werden kann, ist weitere Unterstützung erforderlich. Gefragt sind vor allem Spenden, damit der spätere Betrieb erleichtert wird und die Atmosphäre auch im Innenraum ansprechend ist. Mit Spenden können beispielsweise robustes Geschirr, eine hochwertige Küchenmaschine, Computer für die Nutzung durch Besucher, Pflanzen für den Innenbereich, Bilderrahmen und anderes wichtiges Zubehör gekauft werden. Ein gemeinsamer Vor-Ort-Termin mit potenziellen Sponsoren ist für Anfang des kommenden Jahres geplant – Unterstützer können sich aber bereits jetzt direkt an die Caritas wenden.

„Das Schöppche lebt vom Miteinander. Jeder Beitrag, ob groß oder klein, hilft dabei, den Menschen, die hierherkommen, eine Perspektive und ein Stück Normalität zu geben“, macht Stiftungsleiter Daniel Wichmann von den Wirtgen-Stiftungen deutlich.

Potenzielle Unterstützer wenden sich bitte an Ulrike Proft von der Caritas. E-Mail: Proft@caritas-neuwied.de