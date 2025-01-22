LUDWIGSHAFEN – Tötungsdelikt in Ludwigshafen – Tatverdächtiger vorläufig festgenommen

Sonntagabend, 02. November 2025, gegen 23:50 Uhr, kam es in einer Wohnung in Ludwigshafen zu einem Tötungsdelikt. Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei stach ein 39-Jähriger mit einem Messer auf seine 37-jährige Ehefrau ein. Die Ehefrau starb noch vor Ort.

Der Tatverdächtige verständigte selbst die Polizei. Daraufhin wurde er vor Ort von Polizeikräften widerstandslos vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und Kriminalpolizei zu den konkreten Umständen und Hintergründen der Tat sowie dem Motiv dauern weiter an.

Der 39-jährige Tatverdächtige wurde am 03. November 2025) dem Haftrichter vorgeführt. Der erließ Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des Totschlags. Der Tatverdächtige, äußerte sich nicht zur Sache. Er wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die beiden gemeinsamen minderjährigen Kinder des Ehepaares wurden durch das Jugendamt in Obhut genommen. Die Obduktion der Getöteten ist für Dienstag, 04. November 2025 geplant. Quelle Polizei