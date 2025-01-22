ALMERSBACH – Informationen zum Hospizverein Altenkichen

Die Landfrauen im Bezirk Altenkirchen laden zu einer Informationsveranstaltung am Mittwoch, 19. November 2025 im Treffpunkt „Alte Schule“ in Almersbach ein. Hospiz bezeichnet im weiteren Sinne die bewusste Haltung, dass Sterben, Tod und Trauer zum Leben gehören. Der Hospizverein hat es sich zur Aufgabe gemacht unheilbar Kranke in ihrer letzten Lebensphase zu begleiten. Dazugehört auch eine Ausbildung zur Sterbebegleitung. Petra Hasselbach wird am 19. November 2025 von 16 bis 18 Uhr den Hospizverein Altenkirchen e.V. vorstellen. Anmeldung bis zum 16.11. bei Iris Asbach Tel.: 0160/94487041