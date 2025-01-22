ALTENKIRCHEN – „Licht der Erinnerung“, Einladung zur Gedenkfeier des Hospizverein Altenkirchen e.V.

In einer bewegenden Feierstunde möchte der Hospizverein Altenkirchen e.V. gemeinsam mit Angehörigen und Freunden der Verstorbenen innehalten, erinnern und Hoffnung teilen.

Der Hospizverein Altenkirchen e.V. lädt Sie herzlich zu einer besonderen Gedenkfeier ein, bei der wir gemeinsam an jene Menschen denken, die von uns gegangen sind In dieser feierlichen Stunde werden Kerzen entzündet- als Zeichen der Liebe und der unvergesslichen Erinnerung.

Die Feier wird begleitet von den besinnlichen Worten des Prädikanten Frank Schumann, berührende Musik von den Frauen des Gem. Chores Mehren und des Organisten Klaus Recke. Gemeinsam soll ein Moment des stillen Gedenkens entstehen, in dem Erinnerungen Raum finden und Herzen sich verbinden können.

„Die Erinnerung ist das Licht, das bleibt, wenn das Leben endet“

Das Licht der Erinnerung soll in unseren Herzen weiterleuchten und uns Trost und Hoffnung schenken.

Gedenkfeier „Licht der Erinnerung“ am Freitag, 14. November 2025 – ab 18 Uhr in der Evangelischen Kirche Birnbach