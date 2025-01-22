LUDWIGSHAFEN – Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 84-Jähriger aus Ludwigshafen

Seit Freitag, 17. Oktober 2025 wird die in Ludwigshafen am Rhein wohnende 84-jährige Elisabeth Hauser vermisst. Sie wurde letztmalig am Freitag an ihrer Wohnanschrift in Ludwigshafen-Friesenheim gesehen und ist seitdem unbekannten Aufenthaltsortes. Durch die bisherigen polizeilichen Maßnahmen konnte sie nicht aufgefunden werden, sodass die Öffentlichkeit um Mithilfe gebeten wird. Beschreibung der 84-Jährigen: – ca. 160 cm groß – normale Statur – gut zu Fuß – kurze graue Haare. Die Bekleidung der 84-Jährigen ist unbekannt. Zeugen, die Hinweise zu dem Aufenthalt der Vermissten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 963-24250 an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 zu wenden. Wenn sie die Vermisste sehen, behalten Sie diese bitte im Blick und verständigen sie den Notruf 110 die Polizei. http://presseportal.de/blaulicht/pm/117696/6140649 Quelle Polizei