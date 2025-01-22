ALTENKIRCHEN – Landfrauen bastelten herbstliche Kränze

Die Landfrauen im Bezirk Altenkirchen hatten zusammen mit der Floristin Birgit Deter vom Blumenladen „Pusteblume“ einen Kurs angeboten zum Basteln von Herbstdekorationen. Verwendung fanden ausschließlich natürliche Materialien aus dem Blumenladen oder auch aus dem eigenen Garten. Unter der Anleitung der Floristin entstanden wunderschöne, in den Herbstfarben leuchtende Kränze. Ein Dank ging an Iris Albach, die ihre Eventscheune für den Kurs zur Verfügung gestellt hatte. Stolz präsentierten die Teilnehmerinnen zum Schluß ihre Kunstwerke. (ans)