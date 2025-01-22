RODENBACH – Trunkenheitsfahrt in Rodenbach

Am Samstagnachmittag wurde der Polizei Neuwied durch aufmerksame Zeugen gemeldet, dass ein augenscheinlich betrunkener Mann auf einem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in ein Auto gestiegen und davon gefahren wäre. Die Fahrweise wäre dabei sehr unsicher gewesen und der Fahrer hätte deutliche „Schlangenlinien“ gefahren. Der 60-jährige Fahrzeugführer konnte schließlich an seiner Wohnanschrift angetroffen und kontrolliert werden. Da er tatsächlich stark betrunken war wurde eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt. Ein später freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,66 Promille. Quelle Polizei