FLAMMERSFELD – Info über den Chor Inklusive Flammersfeld

Nach längerer Pause wurde vor einiger Zeit der Chor Inklusive wieder neu aktiviert. Mit großer Freude wird jeden Donnerstag von 14.30 bis 15.30 Uhr in der Sporthalle der Lebenshilfe Werkstatt in Flammersfeld geprobt. Mit der neuen Chorleiterin Elvire Seeger werden z.T. altbekannte Lieder gesungen. In Vorbereitung auf die Advents- und Weihnachtszeit stehen natürlich hauptsächlich Weihnachtslieder auf dem Programm. Der Chor freut sich auf Unterstützung durch neue Sängerinnen und Sänger. Jeder ist willkommen, ob groß oder klein, jung oder alt. Alle, die Freude am Gesang haben, sind herzlich eingeladen. (else) Foto: Elvire Seeger