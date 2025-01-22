HAMM – Fahrzeugführerin unter der Einwirkung von Betäubungsmitteln in Hamm (Sieg) festgestellt

Am 19. Oktober 2025 gegen 16:45 Uhr konnten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Altenkirchen auf der B 256, im Bereich der Landesgrenze zu NRW, eine Verkehrskontrolle mit einem PKW durchführen. Bei der 43-jährigen Fahrzeugführerin konnten Anzeichen auf eine Betäubungsmittelbeeinflussung festgestellt werden. Ein durchgeführter Test bestätigte den Verdacht. Der 43-jährigen Fahrerin wurde eine Blutprobe entnommen, sowie die Weiterfahrt untersagt. Ein Ermittlungsverfahren gegen die Fahrerin wurde eingeleitet. Quelle Polizei