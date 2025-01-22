LUDWIGSHAFEN – Öffentlichkeitsfahndung nach vermissten 91Jährigen aus Ludwigshafen- Friesenheim

Seit Freitag, den 24.07.2026, wird eine stationär im Klinikum Ludwigshafen untergebrachte 91-Jährige vermisst. Sie verließ am Freitag gegen 16:45 Uhr das Krankenhaus. Dort wurde die Vermisste auch zuletzt gesehen. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich die 91-Jährige in einer hilflosen Lage befindet. Durch die bisherigen polizeilichen Maßnahmen konnte sie nicht aufgefunden werden, so dass die Öffentlichkeit um Mithilfe gebeten wird. Beschreibung der 91-Jährigen: Rollator, Gepäcktasche, Luftballon (klein rosa links am Rollator), ca. 1,57m, schlank, graue kurze Haare, keine Brille, dünner brauner Pullover mit schwarzen Streifen, Sandalen, graue Socken, grau/beige/gräuliche lange Stoffhose. Zeugen, die Hinweise auf den Aufenthalt der Vermissten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621-96324250 an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 zu wenden. Wenn Sie den Vermissten sehen, behalten Sie diesen bitte im Blick und verständigen Sie über den Notruf 110 die Polizei! Quelle: Polizei