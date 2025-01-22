STEGSKOPF – Mit der NI in die Wildnis des Nationalen Naturerbes Stegskopf

Die diesjährige Exkursion in das Nationale Naturerbe Stegskopf war bereits die 15. erlebnisreiche Wanderung der Naturschutzinitiative e.V. (NI) in dieses Gebiet unter der Leitung von Bundesförster Christof Hast und NI-Vorsitzendem Harry Neumann. Schwerpunkte waren immer die Wald- und Wildnisentwicklung, Schutz von Lebensräumen und Förderung der Biodiversität. Seit 2015 haben an diesen einzigartigen NI Exkursionen über 600 Naturfreunde teilgenommen. Das fast 2000 Hektar große Gebiet ist zudem europäisches FFH- und Vogelschutzgebiet und umgeben von mehreren Naturschutz- und FFH-Gebieten in Rheinland-Pfalz und Nordrhein/Westfalen.

NI fordert Ausweisung als Naturschutzgebiet

Da es durch keine formelle Schutzkategorie geschützt ist, forderte die Naturschutzinitiative e.V. (NI) schon mehrfach die Ausweisung als Naturschutzgebiet und wird dies bei der neuen Landesregierung erneut beantragen.

Die naturschutzfachlichen Ziele für die Flächen des Nationalen Naturerbes sind u.a. die Erhaltung und Entwicklung von Naturwäldern, die Erhaltung und Entwicklung sowie die Pflege und Nutzung wertvoller, geschützter oder gefährdeter Offenlandökosysteme.