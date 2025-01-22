KREIS ALTENKIRCHEN – Ein großes Dankeschön an „Siegtal Musicals“ – Verein war maßgeblich am Erfolg des Druidensteigs beteiligt

Der Erfolg des Druidensteigs als „Deutschland schönster Wanderweg 2026“ hat viele Väter und Mütter – ganz, ganz oben natürlich all jene, die sich an der Abstimmung beteiligt haben. Über Wochen hatten der Westerwald Touristik-Service und der Westerwald-Sieg Tourismus des Kreises Altenkirchen die Werbetrommel gerührt, waren auf zahlreichen Veranstaltungen und im Internet präsent. Dabei konnten sich die Mitarbeiterinnen immer auf einen Partner verlassen: den Verein „Siegtal Musicals“, speziell in Person des Gründers und Vorsitzenden Thorsten Uebe-Emden, der für Auftritte und Videos in eine passende Rolle geschlüpft war. Denn für die Touristiker stand von Anfang an fest: Wenn es in der Region schon einen fast „echten“ Druiden gibt, dann sollte man für den Druidensteig auch auf ihn zurückgreifen.

So folgte jetzt seitens des Kreises noch einmal ein besonders Dankeschön: Gabi Wäschenbach (Westerwald-Sieg Tourismus) schaute bei einer Probe des Vereins im Bürgerhaus Wehbach vorbei – selbstverständlich nicht mit leeren Händen. Für den Genuss und die Stärkung gab es leckere Tropfen aus dem Westerwald, darunter viele Säfte der Privatkelterei Junge aus Altenkirchen.

„Wann immer wir Unterstützung zur Bewerbung des Druidensteigs brauchte, warst Du zur Stelle – mit Gewand, Ausstrahlung, besonderer Ausstattung sowie jeder Menge guter Laune. Du hast dazu beigetragen, dass unsere Region Mensche begeistert und neugierig macht“, sagte Wäschenbach an die Adresse von Uebe-Emden gerichtet. „Siegtal Musicals“ hätten so entscheidend zum Sieg des Druidensteigs beigetragen. Mittlerweile sei die Zahl der Gäste-Anfragen merklich gestiegen, berichtete die Touristikerin.

Zwei Termine sollte nun dringend vorgemerkt werden: Zum einen steigt am Samstag, 17. Oktober, ab 11 Uhr das große Druidensteig-Fest mit geführten Wanderungen und einem großen Rahmenprogramm am Kloster Marienstatt, zum anderen findet am 23. September 2027 die Welt-Uraufführung des Musicals „Druidenstein“ im Hüttenhaus Herdorf statt.