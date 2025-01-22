LUDWIGSHAFEN – Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 48-Jährigen aus Pforzheim

Seit Freitag, 10.07.2026, wird ein in Pforzheim wohnender 48-Jähriger vermisst. Er verließ am Freitag gegen 22:00 Uhr ein Krankenhaus in Ludwigshafen. Zuletzt wurde er auch im Krankenhaus gesehen. Seitdem ist sein Aufenthaltsort unbekannt. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich der 48-Jährige in einer hilflosen Lage befindet. Durch die bisherigen polizeilichen Maßnahmen konnte er nicht aufgefunden werden, so dass die Öffentlichkeit um Mithilfe gebeten wird.

Beschreibung des 48-Jährigen: – 1,66m groß – schlank – Halbglatze – Dreitagebart – Tattoos (Oberarm links: Tribal; Unterarm links: Kreuz) – möglicherweise im Rollstuhl (nicht zwingend). Zeugen, die Hinweise auf den Aufenthalt des Vermissten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/963-24250 an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 zu wenden. Wenn Sie den Vermissten sehen, behalten Sie diesen bitte im Blick und verständigen Sie über den Notruf 110 die Polizei! http://presseportal.de/blaulicht/pm/117696/6312594. Quelle: Polizei