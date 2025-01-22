NEUWIED – Vier Tonnen Müll und ein eingespieltes Team: Servicebetriebe beim Deichstadtfest – SBN packen an, damit alle feiern können – Hand in Hand mit dem Stadtmarketing

Während tausende Besucher an diesem Wochenende das Deichstadtfest genießen, schwitzt Thomas Buddenberg mit seinem Team bereits seit zwei Wochen – und zwar nicht vom Tanzen. Die Servicebetriebe Neuwied sind im Dauereinsatz, um Neuwieds größtes Stadtfest möglich zu machen. Von der Grünpflege über die Verkehrssicherung bis zur Müllentsorgung im Akkord.

Zwei Wochen Vorarbeit für vier Festivaltage

„Wir sind über das gesamte Wochenende und bereits zwei Wochen im Voraus ausschließlich auf das Deichstadtfest fokussiert“, erklärt Thomas Buddenberg. Normalerweise ist er bei den SBN verantwortlich für die Reinigung in den Stadtteilen. Doch Anfang Juli herrscht in Neuwied Ausnahmesituation: Die City muss sich für die städtische Party herausputzen. Organisiert wird das Deichstadtfest von Fabienne Mies im Amt für Stadtmarketing. Fürs Handfeste holt sie sich Unterstützung bei dem kommunalen Tochterunternehmen.

Das SBN-Team übernimmt nahezu alle Aufgaben im Aufbau: Fahrradständer werden demontiert, Absperrungen installiert, Verkehrsschilder aufgestellt und Beete neugestaltet. Nur Bühne und Veranstaltungstechnik machen die SBN nicht; Das ist nicht ihr Spezialgebiet.

Vier Tonnen in und um 40 Abfalleimer

Täglich kontrollieren die Mitarbeiter die Innenstadt auf Verunreinigungen. Die Zahlen sind beeindruckend: Rund vier Tonnen Müll fallen erfahrungsgemäß während der vier Festivaltage an. 40 zusätzliche Mülltonnen à 240 Liter werden mehrmals täglich geleert. Ein Pressfahrzeug des lokalen Entsorgers unterstützt das Team. Frühmorgens rückt eine große Mannschaft an: Während die Partygänger noch schlafen, beseitigen sie die Spuren. Mit Laubbläsern pusten sie Servietten, leere Becher und Unrat in die Mitte, sodass die Kehrmaschine es aufsammeln kann. Schwer erreichbare Ecken reinigen die Mitarbeiter händisch. Der morgendliche Einsatz dauert mit vollständiger Besetzung etwa zwei Stunden – jeden einzelnen Festivaltag.

Veranstalterin kann sich auf das SBN-Team verlassen

Fabienne Mies vom Amt für Stadtmarketing, verantwortlich für die Organisation des Deichstadtfests, schätzt die enge Zusammenarbeit: „Die Wege sind sehr, sehr kurz. Wir arbeiten Hand in Hand, und die Servicebetriebe sind eingespielt. Sie kennen die Innenstadt, sie kennen uns, sie kennen die Veranstaltung – und das macht es natürlich viel einfacher.“ Während der Veranstaltungswoche ist jederzeit ein SBN-Ansprechpartner für das Orga-Team erreichbar. „Das ist nicht selbstverständlich. Unsere Partner hier vor Ort machen das Deichstadtfest erst möglich durch ihren Einsatz.“ Das wisse auch das Publikum zu schätzen, sagt Fabienne Mies.

Mit Herzblut dabei – manchmal mit Kopfschütteln

Thomas Buddenberg betont, dass der jährliche Einsatz auf dem Deichstadtfest ihm große Freude bereite. Einen Wunsch hat er dennoch an die Gäste: „Üben Sie bitte noch einmal, wie das mit dem Mülleimer funktioniert. Wenn das zu Hause klappt, dann klappt das dieses Jahr vielleicht auch beim Deichstadtfest.“

14 Jahre ist er schon in der Reinigung; Zuvor war der gelernte Einzelhandelskaufmann 17 Jahre lang in einer Spedition tätig. Da Deichstadtfest bezeichnet er als „absolutes Highlight“: „Das ist hier in der Region eines der schönsten Feste, die es gibt. Musik, fünf Bühnen, kulinarische Genüsse – so muss das.“