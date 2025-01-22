LUDWIGSHAFEN-FRIESENHEIM – 61-jähriger Radfahrer ohne Helm bei Verkehrsunfall in Ludwigshafen-Friesenheim verletzt

Donnerstag, den 02.07.2026, kam es in der Industriestraße in Ludwigshafen, gegen 17:00 Uhr, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Pedelec. Der 30-jährige PKW-Fahrer übersah, ersten Ermittlungen der Polizei zu Folge, beim Linksabbiegen das entgegenkommende Fahrrad. Der 61-jährige Radfahrer stürzte und zog sich diverse Verletzungen zu. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Gegen den Fahrer des PKW wird wegen fahrlässiger Körperverletzung polizeilich ermittelt. Die Polizei empfiehlt das Tragen eines Fahrradhelmes, um schwere Kopfverletzungen bei möglichen Verkehrsunfällen, oder Stürzen zu vermeiden. Quelle: Polizei – Foto: Moiner