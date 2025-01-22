KÖTTINGERHÖHE – Die FWG Wissen sorgt für eine neue Bank

Der „Steimel“ mit seinem Eichenwäldchen bildet die zweithöchste Erhebung im Wissener Stadtteil Köttingerhöhe und wird oft von Spaziergängern frequentiert. Die Aussicht über große Teile des Wisserlands ist ja auch wirklich attraktiv. Leider gab die dort neben einem Wegkreuz platzierte Ruhebank kürzlich den Geist auf, sie war vollständig vermodert. Die FWG-Fraktion im Rat Stadt Wissen mochte dies nicht hinnehmen und kümmerte sich in Eigenleistung um eine Erneuerung. Gesagt getan. Man besorgte vier mächtige Fichtenbohlen, strich sie mehrfach mit Holzschutzfarbe und befestigte sie an den massiven Steinuntersetzern. Nicht ohne Stolz präsentierte eine Abordnung der Freien Wähler ihr Werk nun der Öffentlichkeit. Bürgermeister Berno Neuhoff (v. re.), selbst Bewohner der Köttingerhöhe, hatte es sich nehmen lassen, an der „Inbetriebnahme“ teilzunehmen. „Eine wirklich schöne Sache, wofür ich mich auch im Namen des Stadtrats und aller Wanderfreunde bei der FWG bedanken möchte!“, so sein Kommentar nach der ersten Sitzprobe. (bt) Fotos: Bernhard Theis