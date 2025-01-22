ASBACH – Zwei beschädigte Fahrzeuge beim Vorteilcenter in Asbach

Am 01.07.2026 und am 02.07.2026 wurde jeweils ein auf dem Parkplatz des Vorteilcenters in Asbach geparkter Pkw beschädigt. Die Schäden entstanden vermutlich jeweils beim Ein- oder Aussteigen in ein Fahrzeug, das neben den beschädigten Pkw geparkt war. In beiden Fällen entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise zu den Verkehrsunfällen und den Verursachern an die Polizeiinspektion Straßenhaus unter der Tel. 02634 9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden. Quelle: Polizei