ZIEGENHAIN – Ellen Demuth MdB gratuliert Ziegenhain im Landkreis Altenkirchen zu Gold beim Bundeswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“

Ellen Demuth MdB gratuliert der Ortsgemeinde Ziegenhain im Landkreis Altenkirchen herzlich zum Gewinn der Goldmedaille im 28. Bundeswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“. Die Jury des Bundesministeriums für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat hat Ziegenhain als eines von acht Golddörfern ausgezeichnet. Aus rund 1.200 Teilnehmerdörfern hatten sich 26 Sieger der Landeswettbewerbe für den Bundesentscheid qualifiziert. Zuvor hatte Ziegenhain bereits im rheinland-pfälzischen Landeswettbewerb Gold gewonnen.

„Ich gratuliere Ziegenhain und Ortsbürgermeister Nicolas Ahrend herzlich zu diesem großen Erfolg. Ziegenhain zeigt, was möglich ist, wenn Menschen Verantwortung übernehmen und gemeinsam anpacken. Ziegenhain steht mit seiner konsequenten Dorfentwicklung beispielhaft für die Kraft unserer Dörfer und für das, was uns auf dem Land stark macht: Zusammenhalt, Eigeninitiative und praktische Ideen, die wirklich funktionieren und genutzt werden“, freut sich Demuth

Der Bundeswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ zeichnet Dörfer aus, die ihre Entwicklung gemeinschaftlich voranbringen. Bewertet wurden unter anderem Ziele und Entwicklungskonzepte, wirtschaftliche Initiativen, Infrastruktur, soziales Engagement, dörfliche Kultur, Baukultur sowie Natur und Umwelt. Die acht Golddörfer erhalten jeweils ein Preisgeld von 15.000 Euro.

Ziegenhain hat die Jury nicht durch ein einzelnes Großprojekt überzeugt, sondern durch eine konsequente Dorfentwicklung mit vielen greifbaren Bausteinen. Das Dorferneuerungskonzept setzt auf Baulückenschließung und Innenentwicklung statt auf immer neue Baugebiete am Ortsrand. So ist aus dem früheren Gefrierhaus ein Bürgerhaus mit Dorfkneipe entstanden. Ein Mehrgenerationenplatz, naturnahe Spielräume mit Abenteuerspielplatz, sowie die Umnutzung einer alten Schlosserei für Jugendliche schaffen in Ziegenhain Angebote für alle Altersgruppen.

Dazu kommen ein attraktives ÖPNV-Angebot mit Linienbus und Rufbus-Taxi, gepflegte Grünstrukturen, begrünte Ortsränder und artenreiche Ausgleichsflächen. So verbindet Ziegenhain eine herausragende Ortsplanung, mit Eigeninitiative und konkreten Orten, die im Alltag auch genutzt werden.

Die Siegerehrung findet am 22. Januar 2027 während der Grünen Woche im City Cube in Berlin im Rahmen eines großen Dorffestes statt. „Bei der Siegerehrung in Berlin werde ich dabei sein. Ich freue mich sehr für Ziegenhain, für den Landkreis Altenkirchen und für die ganze Region. Dieser Erfolg gehört den Menschen vor Ort, die ihr Dorf mit viel Einsatz nach vorne gebracht haben“, so Demuth.