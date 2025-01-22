LUDWIGSHAFEN – Elfjähriger aus Ludwigshafen wird vermisst

Seit Dienstag, 05.05.2026 wird ein in Ludwigshafen wohnender Elfjähriger vermisst. Er verließ gegen 11:50 Uhr das Schulgelände der Schloss Schule in Oggersheim. Zuletzt wurde er in der Schnabelbrunnengasse in Oggersheim gesehen. Seitdem ist sein Aufenthaltsort unbekannt. Durch die bisherigen polizeilichen Maßnahmen konnte der Vermisste bislang nicht aufgefunden werden. Die Öffentlichkeit wird um Mithilfe gebeten.

Beschreibung des 11-Jährigen: – 1,50 bis 1,60m groß – 60kg, kräftige Statur – kurze schwarze Haare – Collegejacke – Jeans – schwarze Adidas Schuhe – grauer Schulrucksack mit grünen Reisverschlüssen. Zeugen, die Hinweise auf den Aufenthalt des Vermissten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 963-23312 an die Kriminalpolizei Ludwigshafen zu wenden. Wenn Sie den Vermissten sehen, behalten Sie diesen bitte im Blick und verständigen Sie über den Notruf 110 die Polizei! Foto unter: http://presseportal.de/blaulicht/pm/117696/6269323. Quelle: Polizei