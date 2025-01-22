LUDWIGSHAFEN – B 9 – Pkw in Vollbrand

Dienstag kam es gegen 18:45 Uhr auf der B 9 zwischen dem Autobahnkreuz Oggersheim und der Anschlussstelle Oggersheim in Fahrtrichtung Frankenthal zu einem Pkw-Brand. Der 22-jährige Fahrzeugführer konnte sein Fahrzeug noch rechtzeitig auf dem Seitenstreifen abstellen und dieses verlassen. Der Pkw brannte fast vollständig aus und musste abgeschleppt werden. Während der Löscharbeiten musste die B 9 kurzzeitig in Fahrtrichtung Frankenthal voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde am Autobahnkreuz Oggersheim abgeleitet. Als Brandursache wird ein technischer Defekt vermutet. Der Schaden beläuft sich auf ca. 10.000 Euro. Neben einer Streife der Autobahnpolizei Ruchheim befanden sich 22 Kräfte der Feuerwehren Ludwigshafen und Ruchheim mit fünf Fahrzeugen an der Einsatzstelle. Quelle: Polizei